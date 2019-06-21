Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написала на своей странице в Facebook.

"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы", - написала она.

По словам Гриневич, чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.

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"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщество учителей, директоров, тренеров НУШ вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение НУШ. Как эти встречи проходят - посмотрите ФБ Министерства образования и науки Украины, там есть соответствующие онлайнтрансляции. С каждого города и школы я привожу в Минобразования замечания к внедрению реформы - по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержки школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов", - сообщила министр.

"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя учитывая логистику визита это будет не удобно", - резюмировала Гриневич.