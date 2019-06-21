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21.06.19 11:54

В столкновениях в Грузии пострадали 240 протестующих и полицейских

В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщил глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.

По его словам, 102 человека остаются к этому моменту в различных клиниках.

Замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа подтвердил журналистам эти данные.

Он отметил, что состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двум в эти минуты проводится операция.

Замминистра уточнил, что у большинства пострадавших травмы, в том числе глаз, ушибы, вывихи.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

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