Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы гривен, - НАПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, народный депутат в декларации за 2016 г. не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют в декларациях вообще.

Подавая декларацию за 2017 г., депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Вместе с тем стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя они присутствовали в договорах аренды, а следовательно, известны депутату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях чиновника Национальное агентство сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.