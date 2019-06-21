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21.06.19 12:45

Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Полиция подготовила еще 2 уведомления о подозрении по делу о нападении на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, и одно из них уже вручила.

"Сегодня (в пятницу. - Ред.) вручили еще одно подозрение И, думаю, еще вручим сегодня до конца дня. Всего их будет 3, помимо того подозреваемого, которому уже избран мера пресечения", - сказал Интерфакс-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ.

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Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

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