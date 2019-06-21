"Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержание цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец

Об этом он заявил в интервью изданию "Бизнес", сообщают Українські Новини.

"Готовность зависит от людей. Сразу без проблем быть не может. Лично мое мнение, если мы сейчас потеряем время, то мы рискуем отложить введение рынка на длительное время. В течение последних двух лет я занимался внедрением реформы, работая в "Энергоатоме", и я знаю, что это важный шанс, которым мы должны воспользоваться. Если сейчас не стартуем, дальше выборы, зимний период, актуальные проблемы в настоящее время не будут решаться. Рынок нужно запускать и постепенно активизировать рыночные сегменты", - сказал Петриковец.

Константин Петриковец объяснил функции ГП "Гарантированный покупатель" в новом рынке.

"Согласно последним решениям, есть три главных направления деятельности нашего ГП. Прежде всего, это обеспечение работы зеленой генерации. Мы выкупаем электроэнергию по зеленому тарифу и продаем ее на рынке "на сутки вперед". Во-вторых, мы обеспечим функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Мы покупаем электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продаем Поставщикам универсальных услуг (поставщики населению по фиксированному тарифу, - ред.) По ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения. Часть продаем на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Третье направление: аукционы для зеленой генерации. Согласно закону, они будут проводиться в 2020 году. Но уже сейчас мы должны готовиться, создавать нормативную базу, нарабатывать процедуры, обучать персонал", - отметил глава предприятия.

Как сообщалось, 1 июля должен запуститься новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины в направлении имплементации Третьего энергопакета ЕС. Для своевременного запуска рынка, Правительством на базе ГП "Энергорынок" созданы два государственных предприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". Первое организует торговлю электроэнергией на электронных площадках. "Гарантированный покупатель" обеспечивает покупку всей зеленой электроэнергии, а также играет важную роль в обеспечении цены для населения на существующем уровне (так называемый механизм PSO).