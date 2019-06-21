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21.06.19 13:04

Суд оштрафовал львовянина на 17 тыс. грн за нанесение миллионных убытков иностранным кинокомпаниям

Во Львовской области суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за нанесение убытков иностранным кинокомпаниям на 7,3 млн гривен .

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Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львовской области осужден злоумышленник, который незаконно предоставлял доступ к хитам кинопроката. Мужчина нанес ущерб известным иностранным кинокомпаниям на общую сумму в почти 7,3 млн гривен", - сказано в сообщении.

Как установили правоохранители, с 10 сентября 2016 года по 3 мая 2019 года 46-летний львовянин администрировал приобретенные им ранее три веб-сайта.

Злоумышленник незаконно размещал на них в онлайн-кинотеатрах фильмы для просмотра и копирования и получал деньги за рекламу.

Не имея разрешения правообладателей на фильмы, он нарушил Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" и нанес кинокомпаниям материальный ущерб на общую сумму 7,3 млн гривен.

На основании судебного решения в квартире мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 5 системных блоков, которые использовались как серверы для распространения фильмов всемирно известных компаний.

Незаконная деятельность трех онлайн-кинотеатров была приостановлена.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

Обвинительный акт был направлен в суд.

По его решению мужчина был признан виновным и теперь должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, а вся изъятая у львовянина техника конфискована.

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