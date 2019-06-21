За время оккупации Россия сосредоточила в Крыму более 30 тысяч военных, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого на информационный запрос УНИАН.

"За период аннексии Крыма российское командование развернуло на полуострове межвидовую группировку, общая численность которой на сегодняшний день превышает 30 тысяч человек", - говорится в ответе.

Также отмечается, что до 2025 года не исключается увеличение численности группировки на 7-10 тыс. человек.

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Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.