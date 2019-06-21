Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.06.19 13:42

25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук

Четверг, 20 июня, был последним днем приема ЦИК документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г.. Документы около 1,2 тыс. кандидатов-мажоритарщиков, и теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы принять по ним решения.

слипачук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.

Также глава ЦИК отметила, что теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.

"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала Слипачук.

Также она добавила, что 26 июня ЦИК проведет пресс-конференцию, где члены Центризбиркома расскажут, что сделали в течение избирательного процесса, поделятся своими ожиданиями от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.

25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук 01
25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100