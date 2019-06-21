Единственная перспектива "нового патриархата" Филарета - это превратиться в маргинальную секту либо объединиться с ПЦУ, - архиепископ Евстратий

Такой прогноз сделал в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Единственная понятная перспектива "нового патриархата" - это либо превратиться в маргинальную секту вроде многочисленных "истинно-православных" юрисдикций, которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с ПЦУ, так никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет", - пишет он.

По мнению Зори, цель Филарета - разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, показать митрополиту Епифанию, что он "никто", а затем с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю.

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Спикер ПЦУ говорит, что патриарх предлагает строить структуру, которая держится исключительно на его личной воле и без него абсолютно нежизнеспособна, и у которой не будет перспективы стать признанной поместной церковью.





Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.