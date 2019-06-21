Партия "Слуга народа" уже работает над вариантом коалиционного соглашения, - Стефанчук

Об этом сообщил Стефанчук в интервью "Радио НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения", - сказал он.
Отвечая на вопрос, намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент унормировать порядок функционирования коалиции, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент – это согласование парламентских процедур".
Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности.