Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Парламентское большинство поддержит кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту председателя парламента, заявил журналистам один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"После отставки с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру", - сказал Мдинарадзе.

Кобахидзе ушел в пятницу в отставку, которая была одним из требований участников акции протеста в Тбилиси, переросшей в беспорядки.

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Накануне участники акции протеста в Тбилиси обвиняли его в приглашении в Грузию российского депутата, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и проведении сессии этой организации в здании законодательного органа. Вслед за этим в Тбилиси начались акции протеста с требованием отставки Кобахидзе.