Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента

"Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур. Потому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", - сказал он в эфире "Радио НВ", отвечая на вопрос о том, будет ли президент подписывать закон о ВСК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, решение по закону о ВСК будет принято в ближайшее время.

"Касательно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

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Представитель президента в Раде отметил, что закон сейчас анализируют, но уже сейчас известно, "что там большое количество нарушений Конституции". "Потому мы однозначно будем применять право президентского вето на те или иные законопроекты", - добавил он.

Вместе с тем Стефанчук призвал журналистов передавать в администрацию президента данные о неперсональном голосовании народных депутатов во время принятия законов.