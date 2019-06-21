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21.06.19 15:03

В парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Еще одна партия - "Сила и честь" - имеет шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность.

В парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт центра.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,6,% тех, кто будет голосовать и определился с предпочтением.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (8,7%) и партия "Голос" - 6,8%.

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При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,1% респондентов.

В парламент проходят 5 партий: Слуга народа, ОП - За життя, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос 01

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.

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