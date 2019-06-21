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21.06.19 15:25

Оккупанты приговорили крымчанина к 6 месяцам колонии-поселения за то, что он облил краской памятник "зеленым человечкам"

Гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к 6-ти месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году. На суде он не признал своей вины и заявил об отказе получать российский паспорт.

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Приговор "судья" Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

В тексте приговора сказано, что украинец совершил эти действия "по мотивам политической ненависти", вызванной непризнанием оккупации Крыма.

Сокуренко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора - 17 апреля 2019 г. Засчитать Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета, согласно п. "в" ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении", - говорится в тексте приговора.

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В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт: "Сокуренко М.С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии…", - сказано в приговоре.

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Эксперты Крымской правозащитной группы отмечают, что приговор является политически мотивированным, так как гражданина Украины лишили свободы именно за его позицию по непризнанию аннексии Крыма Россией.

Напоминаем, в Симферополе в ночь на 28 января мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

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