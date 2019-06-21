Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.06.19 15:47

Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова: это относится к полномочиям Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

аваков

Об этом говорится на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, президент отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной рады.

"Освобождение от должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной рады Украины", - указано в ответе.

Зеленский объясняет, что в соответствии с требованиями закона член Кабинета министров может быть уволен с должности Радой путем принятия отставки члена правительства по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе. Глава государства подчеркивает, что анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые им назначаются.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об увольнении с должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - подытожил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100