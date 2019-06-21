Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 годах, - Центр Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и презентованного в пятницу, 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного Суда с нуля.

59% положительно оценили возможность для людей не из системы – адвокатов и ученых претендовать на должности судей, а 59,9% поддержали введение новых правил судебного процесса.

При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%).

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Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Также, согласно опросу судебной системе доверяет 46% посетителей судов

71,6% опрошенных признают, что решение было законным и справедливым. Об этом говорится в отчете "Отношение граждан к судебной системе", презентованном 21 июня в Киеве Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

При этом 35,6 % опрошенных выступали в судебных процессах истцами, 18% - ответчиками, 8,5% - подсудимыми, 7,8% - потерпевшими, 14,8% - свидетелями, а 15,3 % относились к членам семьи участника судебного процесса.

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Опрос участников судебных заседаний проводился на выходе из помещений судов с 11 по 25 февраля 2019 года. Исследование проводилось на выходе из 100 судов, суммарно было опрошено 1107 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.