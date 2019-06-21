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21.06.19 16:36

Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гордится поступком посла Украины в Грузии Игоря Долгова, который в знак протеста покинул выступление в грузинском парламенте президента Межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии

"Я лично горжусь поступком нашего посла в Грузии и моего хорошего друга Игоря Долгова. Именно так - взвешенно и достойно - реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста", - написал дипломат на своей странице в Фейсбук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

При этом глава МИД Украины выразил уверенность, что Грузия сможет справиться с событиями, которые происходят в стране самостоятельно.

"А события в Грузии - дело исключительно наших грузинских друзей. Уверен, они справятся", - написал Климкин.

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Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии 01

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

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