Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что патрульные наладили механизм получения взяток от водителей элитных транспортных средств по непринятие мер правового реагирования за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла до тысячи долларов в эквиваленте в национальной валюте.

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Взяточников задержали на одной из улиц Одессы после получения ими 15 тысяч гривен взятки от очередного подвыпившего "клиента". Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других сотрудников Нацполиции, которые возможно причастны к функционированию схемы.

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