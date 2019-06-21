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21.06.19 16:39

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили в систематическом получении взяток полицейских одного из райотделов ГУ Нацполиции в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что патрульные наладили механизм получения взяток от водителей элитных транспортных средств по непринятие мер правового реагирования за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла до тысячи долларов в эквиваленте в национальной валюте.

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ 02

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Взяточников задержали на одной из улиц Одессы после получения ими 15 тысяч гривен взятки от очередного подвыпившего "клиента". Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ 03

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других сотрудников Нацполиции, которые возможно причастны к функционированию схемы.

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