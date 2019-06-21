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21.06.19 16:57

Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали межрегиональную схему незаконного оборота контрафактных табачных изделий и изъяли крупную партию сигарет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали и обеспечивали функционирование схемы незаконного оборота поддельных сигарет иностранного и отечественного производства.

В частности, фигуранты покупали, хранили, транспортировали с целью сбыта и реализовывали незаконно изготовленные сигареты производства Республики Беларусь, Молдовы, Российской Федерации без марок акцизного налога и табачные изделия отечественного производства с поддельными марками акцизного налога на территории Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

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Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 02
Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 03
Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 04
Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 05

При этом контрафактные сигареты иностранного производства ввозились в Украину незаконно, вне таможенного контроля. Также незаконно ввозили сигареты и с временно оккупированных территорий.

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В дальнейшем товар реализовывали посредникам через Интернет, которые поставляли его на рынки указанных областей, где продавали конечным потребителям.

Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 06
Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 07
Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн 08

По результатам санкционированных обысков, проведенных в домовладениях, складских помещениях, на земельном участке и в автомобиле, которые использовались в незаконной деятельности, изъято и передано на ответственное хранение 104 тыс. 620 пачек контрафактных табачных изделий иностранного и отечественного производства без марок акцизного налога и с поддельными марками акцизного налога общей ориентировочной стоимостью почти 3,9 млн грн, а также 510 литров спирта на 137,7 тыс. грн и 70 бутылок ликероводочных изделий (водка, коньяк).

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Всего изъято подакцизных товаров общей ориентировочной стоимостью более 4 млн грн.

Продолжается следствие.

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