Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.06.19 17:12

Суд приговорил к 3 годам тюрьмы няню, которая избивала ребенка с ДЦП

Дзержинский районный суд Харькова признал 48-летнюю женщину, работавшую няней 14-летней девочки с ДЦП, виновной в избиении ребенка с инвалидностью.

суд,арест,приговор

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки или умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий).

"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Гособвинитель просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи (5 лет лишения свободы), поскольку обвиняемая в ходе судебного следствия отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

"После изучения всех материалов, будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы", - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Смотрите также: Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети. ФОТО

Как сообщалось, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки – инвалида детства с ДЦП. Она сообщила, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения, после чего установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100