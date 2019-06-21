Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК (обновлено)

О этом сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 17:25 названы мажоритарщики в 9 в областях.
Винницкая область:
№ 11 - Пашковский Максим Игоревич
№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич
№ 13 - Максименко Юрий Владимирович
№ 14 - Борзова Ирина Наумовна
№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич
№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна
№ 17 - Коваль Александр Леонидович
№ 18 - Довгань Павел Олегович
Житомирская область:
№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович
№ 63 - Кицак Богдан Викторович
№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич
№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич
№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна
№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович
Закарпатская область:
№68 - Пекарь Александр Викторович
№69 - Токарь Эдгар Владимирович
№70 - Лаба Михаил Михайлович
№71 - Грабарь Сергей Владимирович
№72 - Носа Вадим Иванович
№73 - Маргитич Иван Владимирович
Запорожская область:
№ 74 - Касай Геннадий Александрович
№ 75 - Соха Роман Васильевич
№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович
№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич
№ 78 - Боговин Виталий Викторович
№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна
№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович
№ 81 - Мельник Павел Викторович
№ 82 - Никитина Марина Викторовна
Киевская область:
№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович
№ 91 - Дунды Олег Андреевич
№ 92 - Колюх Валерий Викторович
№ 93 - Скороход Анна Константиновна
№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич
№ 95 - Горобець Александр Сергеевич
№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
№ 97 - Галушко Николай Леонидович
№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич
Кировоградская область:
№ 99 - Дануца Александр Анатольевич
№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич
№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович
№ 102 - Петрощук Артем Васильевич
№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич
Львовская область:
№ 115 - Шубка Екатерина Павловна
№ 116 - Мельник Ростислав Леонидович
№ 117 - Фединяк Роман Анатольевич
№ 118 – Федецкий Артем Андреевич
№ 119 - Кавецкий Орест Юрьевич
№ 120 - Голяк Леся Владимировна
№ 121 - Саламаха Орест Игоревич
№ 122 - Шумский Андрей Николаевич
№ 123 - Квасецька Наталья Васильевна
№ 124 - Камельчук Юрий Александрович
№ 125 - Яворский Николай Николаевич
№ 126 - Наконечный Владимир Михайлович
Николаевская область:
№ 127 - Пасечный Александр Станиславович
№ 128 - Гайду Александр Васильевич
№ 129 - Копытин Игорь Владимирович
№ 130 - Негулевський Игорь Петрович
№ 131 - Черноморов Артем Олегович
№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич
Черновицкая область:
№ 201 - Лис Елена Георгиевна
№ 202 - Заремский Максим Валентинович
№ 203 - Мазурашу Георгий Георгиевич
№ 204 - Божик Валерий Иванович
Черниговская область:
№ 205 - Семинский Олег Валерьевич
№ 206 - Поляков Антон Эдуардович
№ 207 - Зуев Максим Сергеевич
№ 208 - Панченко Антон Александрович
№ 209 - Зуб Валерий Алексеевич
№ 210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич
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