Сытника вызвали на допрос в полицию. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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"В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, в части ограничения относительно получения подарков", - сказано в сообщении.

Во время визита в Нацполицию Сытник сможет подтвердить или опровергнуть эти факты.