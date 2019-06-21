"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса

"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский журналистам издания "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

Олигарх также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - сказал Коломойский.

По иску "Приватбанка" британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды в повседневной жизни не более 20 000 фунтов стерлингов в неделю.

Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании социальных и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - указал Зеленский.

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