Европейские партнеры выделили 12,5 млн евро для развития энергоэффективных технологий Днепра, - Филатов

Так, Европейский банк реконструкции и развития совместно с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды выделили 12,5 млн евро на энергоэффективную реновацию 84 школ и детских садов города. Проект согласовали еще в 2013 году, однако именно теперь, благодаря системной работе команды мэра Днепра Бориса Филатова, ситуация наконец сдвинулась с места.

"С Европейским банком реконструкции и развития наши отношения уже переросли из партнерских в дружеские. На этот проект банк выделил 10 млн евро, а также грант Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды, крупнейшим вкладчиком которого является Европейский союз - 2,5 млн евро. Сейчас мы говорим о сумме в размере 12,5 млн евро, которую выделили наши европейские партнеры для развития энергоэффективных технологий Днепра. В каждом заведении будет установлен индивидуальный тепловой пункт, а в некоторых даже по 2 или 3, что позволит сократить расходы на тепловые ресурсы до 50%. В половине заведений планируется утепление фасадов, замена окон на металлопластиковые, утепление и ремонт кровель. Работы выполняются качественно и в установленные сроки. До конца 2020 года мы планируем завершить ремонт во всех 84 учреждениях", - сказал мэр Днепра Борис Филатов во время инспекционного визита в детский сад № 349 21 июня.









Перечень заведений для энергосберегающей реновации определяли независимые эксперты, которых привлек ЕБРР. Предпочтение отдавалось помещениям, которые наиболее в этом нуждаются. Реконструкцию ведет азербайджанский подрядчик - компания AKELIK GROUP. По результатам тендера ее выбрали европейские кредиторы. Компания имеет хорошую международную репутацию.

"Мы довольны сотрудничеством с городом - мы видим прогресс на объектах. Этот проект очень важен, ведь это не только вопрос энергосбережения, а в том числе и комфорта, и безопасности в учебных заведениях и дошкольных учебных учреждениях. Сейчас мы охватили не все бюджетные учреждения в городе, поэтому рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и успешное завершение работ. Данный проект впервые появился именно в Днепре, поскольку руководство города проявило инициативу начать такие работы ", - отметил руководитель сектора инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Марк Магалецкий.

Сейчас работы продолжаются в 15 учебных заведениях. Так, в детском саду № 349 закончить обновление планируют до конца лета.

"До начала работ наши помещения были прохладными, кровля протекала. После завершения проекта мы ожидаем существенные изменения, надеемся на тепло, сухость и комфорт в группах. Также за счет утепления фасада, замены окон и ремонта кровли рассчитываем на экономию электроэнергии и тепла ", - рассказала исполняющая обязанности заведующего дошкольным учебным заведением Людмила Коцуренко.