США собирались ударить по Ирану, но Трамп передумал за 10 минут до атаки

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы были готовы к тому, чтобы прошлой ночью отомстить ударом по трем целям. Я спросил, сколько людей погибнет, и генерал сообщил, что 150 человек. Тогда я остановил удар за десять минут до его нанесения, это несоразмерно уничтожению дрона", - отметил Трамп.

Одновременно президент США заверил, что он "не спешит", а "вооруженные силы США - лучшие в мире".

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Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Иран утверждает, что американский беспилотник нарушил его воздушное пространство. Иранские СМИ опубликовали фотографии сбитого беспилотника.

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