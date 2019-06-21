Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд

Истицу удалось разыскать журналистам программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Причиной жалобы и прекращения лицензии частному украинскому перевозчику стало якобы "системное неисполнение обязательств перед клиентами", "задержки рейсов" - о чем говорится в исковом заявлении.

При этом сама Оксана Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании. "Временно не работаю. Дома отдыхаю", - сказала она.

На прямой вопрос, подавала ли она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда (в суд. - Ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.

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По данным редакции "Схем", полиция приняла заявление женщины, хоть у той и не было при себе документов. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

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12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".