У здания парламента Грузии началась новая акция протеста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Дождя.

По его словам, у парламента на проспекте Руставели собралось около полутора тысячи человек.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям. Они потребовали отставки Георгия Гахария с поста главы МВД, а также освободить задержанных накануне демонстрантов. Еще одним требованием оппозиции является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

"Мы призываем власти незамедлительно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", — сказал политический секретарь "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с полицией. В результате были задержаны более 300 человек, ОМОН применял против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Причиной акции стало выступление в парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.

Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. 21 июня он ушел в отставку.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.