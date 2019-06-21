В Турции отпустили на свободу россиянина, подозреваемого в убийстве украинца

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в ответ на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи", - отмечается в документе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения более детальной информации, в частности, о месте пребывания упомянутого лица, и пообещали проинформировать о результатах его рассмотрения турецкой стороной.

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57-летний житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице турецкого города Алания 14 июля 2018. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.

7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинском и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу, где он и умер.

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17 июля суд постановил арестовать россиянина, который толкнул украинском. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

3 августа прокуратура Турции ответила на запрос посольства Украины в Турции, что проводятся следственные действия, подозреваемое лицо содержится в учреждениях содержания.