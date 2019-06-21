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21.06.19 19:14

Партия Порошенко провела на Майдане "акцию солидарности с народом Грузии"

"Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку народа Грузии на Майдане Независимости

"События, происходящие в Грузии, - это очередная попытка Кремля применить свои" гибридные "технологий на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова, - отмечается в пресс-релизе партии, передает Цензор.НЕТ.

Партия "Европейская Солидарность" решительно осуждает попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве.

Париия также выражает свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации.

Как известно, в 2008 году российские войска оккупировали пятую часть грузинской территории. В 2014 году по подобному сценарию московские оккупанты аннексировали украинский Крым и получили контроль над частью Донбасса.

По словам участников акции, "сегодня внутри и Грузии, и Украины Кремль делает ставку на" пятую колонну "и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния".

"Учитывая то, что в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков опыт государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине", подчеркивается в обращении.

Участники акции заявляют, что "Европейская Солидарность" - единственная партия, которая способна не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине.

Партия Порошенко провела на Майдане акцию солидарности с народом Грузии 01

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