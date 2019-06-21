Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ЦИК.

Так, в 64 округе Житомирской области (с центром в Коростене) от "Слуги народа" выдвинут Вячеслав Сигачов.

Согласно официальной информации ЦИК на парламентских выборах в 2014 г. членом окружной избирательной комисии в округе №64 от Коммунистической партии Украины был Вячеслав Сигачов.







Как известно политические партии делегируют в окружные комиссии проверенных и стойких активистов, поскольку уровень ответственности в окружной комиссии гораздо выше чем в десятках участковых избирательных комиссий.

Таким образом, в одном и том же округе, человек с одинаковым именем, отчеством и фамилией - Вячеслав Валериевич Сигачов в 2014 г. представлял в ОВК Коммунистическую партию, а в 2019 г. баллотируется от партии "Слуга народа".