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21.06.19 19:40

Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

На внеочередных парламентских выборах партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с КПУ.

Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ЦИК. 

Так, в 64 округе Житомирской области (с центром в Коростене) от "Слуги народа" выдвинут Вячеслав Сигачов. 

Согласно официальной информации ЦИК на парламентских выборах в 2014 г.  членом окружной избирательной комисии в округе №64 от Коммунистической партии Украины был Вячеслав Сигачов. 

Партия Слуга народа выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины 01

Как известно политические партии делегируют в окружные комиссии проверенных и стойких активистов, поскольку уровень ответственности в окружной комиссии  гораздо выше чем в десятках участковых избирательных комиссий. 

Таким образом, в одном и том же округе, человек с одинаковым именем, отчеством и фамилией - Вячеслав Валериевич Сигачов в 2014 г. представлял в ОВК Коммунистическую партию, а в 2019 г. баллотируется от партии "Слуга народа". 

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