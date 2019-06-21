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21.06.19 19:58

Двое сотрудников таможенного поста "Смильница" задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Во Львовской области сотрудники СБУ уличили в систематических взятках двух должностных лиц таможенного поста "Смильница".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое сотрудников таможенного поста Смильница задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при перемещении товаров через государственную границу. Сотрудники СБУ задокументировали три факта получения должностными лицами различных сумм неправомерной взяток.

Правоохранители задержали таможенников вблизи рабочего места во время получения очередного взятки.

Двое сотрудников таможенного поста Смильница задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ 02

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Двое сотрудников таможенного поста Смильница задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ 03

В ходе обысков в автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тысяч гривен наличности, законность происхождения которой устанавливается.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.

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