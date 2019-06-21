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21.06.19 21:27

Директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка" задержали на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона.

Директора коммунального учреждения Пансионат Арабатская стрелка задержали на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура 01

Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина взятку в размере 30 тыс. долларов. В такую ​​сумму он оценил содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево.

Директора коммунального учреждения Пансионат Арабатская стрелка задержали на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура 02

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Директора коммунального учреждения Пансионат Арабатская стрелка задержали на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура 03

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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