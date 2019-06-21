Советник председателя Херсонского облсовета задержан на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина взятку в размере 30 тыс. долларов. В такую ​​сумму он оценил содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево.

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Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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