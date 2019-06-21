Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Причиной запрета в тексте названа "защита граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии". Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. МИД РФ будет координировать действия с властями Грузии по обеспечению безопасного возвращения граждан России, указано в документе.

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Накануне в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Сегодня вечером у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.