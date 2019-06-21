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21.06.19 22:27

В Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць

В случае обострение помощь окажет командование Операции объединенных сил. Местные власти рассчитывают, что на парламентских выборах все будет спокойно - так же, как на выборах президента.

куць

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц сообщил 21 июня на пресс-конференции в Краматорске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надеюсь, что на период избирательного процесса все у нас будет работать, все люди будут на местах, техника будет готова. Об опасности. Мы проинформировали Центральную избирательную комиссию, так же, как и на выборах президента, мы готовы провести выборы на всех участках и на всех округах", - сказал глава области.

Он отметил, что в случае обострения ситуации и необходимости прекращения избирательного процесса военные готовы оказать любую помощь вплоть до эвакуации людей. Точно так же в любой момент готовы действовать служба чрезвычайных ситуаций и департамент защиты гражданского населения.

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"Мы к чрезвычайным ситуациям готовы. Но надеюсь, что будет тихо, так же, как и на выборах президента, ни одного выстрела. Будем надеяться", - подытожил Куц.

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