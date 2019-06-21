На Ивано-Франковщине от удара молнии в остановку 3 человека погибли, 2 госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В 19:10 в полицию поступило сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы. Молния попала в остановку. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам.

Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы, они госпитализированы. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

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По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 УК.