Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.06.19 00:04

Выборы в Верховную Раду: 13 тыс. избирателей изменили место голосования

Согласно данным Государственного реестра избирателей по состоянию на пятницу, 21 июня, 13 091 гражданин Украины воспользовался правом временного изменения места голосования

Выборы в Верховную Раду: 13 тыс. избирателей изменили место голосования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь он не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов (обновлено)

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100