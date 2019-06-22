Главному бухгалтеру киевского метрополитена объявлено о подозрении в нанесении убытков на 26 млн грн, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

В прокуратуре сообщили, что действия должностного лица квалифицированы по статье о "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

"В 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера ни были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, повлекшее ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн", - говорится в сообщении .

В прокуратуре добавили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен".

Ранее сообщалось, что новые вагоны для столичного метро Киевская городская госадминистрация может начать получать уже в 2020 году.

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