МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"

Об этом на брифинге заявил и.о. директора центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Мамука Челидзе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Грузия-онлайн.



По его словам, на обвиняемого полицейские вышли в рамках следствия, начатого ведомством из-за вчерашних событий на проспекте Руставели. Следствие начато по статье 225 УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках.



"По неотложной необходимости" полиция провела обыск в одном из жилых домов в четвертом микрорайоне Мухиани на окраине Тбилиси. Именно тогда сотрудники МВД обнаружили, что пенсионер занимался изготовлением "коктейлей Молотова" в собственном дворе. Изъяты были 12 бутылок с зажигательной смесью, а также материалы, используемые для их изготовления.



"Полиция задержала Г.Ц. в то время, когда он планировал использовать указанные взрывчатые материалы на акции, проходящей перед парламентом", — сообщил Челидзе.



70-летний Г.Ц. обвиняется в "противоправном изготовлении, перевозке, пересылке или сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У здания парламента Грузии началась новая акция протеста

20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Вечером 21 июня у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.