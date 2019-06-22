Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"По факту возбуждено несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делулом, которое открыто по факту.

Факт первый. Это уголовное дело за то, что я как верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ президента Украины, были освобождены 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".

По его словам, второе уголовное дело было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя. Прохождение кораблей должно было состояться через Керченский пролив в соответствии с Конвенцией ООН: "Некоторые беглецы, которые пять лет скрывались за границей сейчас, уже после завершения моих полномочий вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за это приказ возбудить второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением, потому что на посту президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также: Портнов хочет добиться ареста всех активов Порошенко

"Третий факт - обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем на $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства - когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС. Я твердо убежден: все, что мы сделали, надо обязательно компетентно и профессионально продолжать.

Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменение собственности ГТС точно ложь и точно не соответствует действительности", - подчеркнул пятый президент Украины.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко. В этом документе он обвиняет экс-главу государства в совершении экономических преступлений, связанных с заводом "Ленинская кузня".

Читайте также: Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем

24 мая Портнов подал против Порошенко третье заявление в ГБР. В нем он утверждает, что тот завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.