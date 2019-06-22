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22.06.19 09:38

Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

Два патрульных катера типа Island направят из США в Украину после завершения обучения украинских экипажей.

вмс

Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

"У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи", - отметил Шевченко.

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Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.

Ранее сообщалось, что катера ВМС Украины типа Island с новым оборудованием прошли испытания.

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