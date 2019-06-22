Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

"У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи", - отметил Шевченко.

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Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.

Ранее сообщалось, что катера ВМС Украины типа Island с новым оборудованием прошли испытания.