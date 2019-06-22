В Киеве попрощались с народным депутатом Тымчуком. ФОТОрепортаж

Проститься с Дмитрием Тымчуком пришли его родные и коллеги-парламентарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В церемонии приняли участие родственники и близкие погибшего, а также глава Верховной Рады Андрей Парубий, лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Также попрощаться с Тымчуком пришли экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, народные депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.

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В комментарии журналистам Парубий отметил, что Тымчук был профессионалом и патриотом.

"Я с Димой познакомился, когда был секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Я был поражен его высоким уровнем профессионализма и патриотизма.

В тот период, я скажу честно, все органы власти не имели достаточной информации о действиях агрессора. Я достаточно часто вспоминал о том, что даже та информация, которая приходила из Крыма, сознательно приходила от спецслужб, якобы украинских, искажена. Но, собственно, он был носителем полной информации о действиях российского агрессора. Та информация, которая шла от него, была гораздо более глубокой и объективной", - сказал Парубий.

Он добавил, что смерть Тымчука - это большая потеря для Украины.

"А еще он был хорошим другом и прекрасным добрым человеком. И сегодня, прощаясь с ним, мы ощущаем, что один из очень важных бойцов Украины, информационного фронта, отходит тогда, когда идет война, когда его знания и опыт так нужны для Украины. Я уверен - это большая потеря для всей Украины, для всех украинцев. Он был героем, героем современной украинско-российской войны. И поэтому мы сегодня говорим, как на Майдане: "Герои не умирают"", - добавил Парубий.

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Дмитрия Тымчука похоронят сегодня в Бердичеве Житомирской области.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий.

По данным прокуратуры г. Киева, основной версией гибели Тымчука является самоубийство. Он находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.











