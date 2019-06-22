Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что власть страны сделает все, чтобы не допустить повторения подобных событий, сказано на "Правительственном портале".

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"Мы уважаем всех, кто защищал свои дома с оружием в руках в составе различных армий. Минутой молчания мы чтим всех жертв той войны. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы помним", - говорится в обращении главы правительства.