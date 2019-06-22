Зеленского зовут на "КиевПрайд": "Поддержите безопасность и равные права ЛГБТ-сообщества"

Об этом говорится на странице "КиевПрайда" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам очень жаль, что ни господин президент Владимир Зеленский, ни господин мэр Виталий Кличко не отреагировали на нападения, совершенные 19 июня на посетителей и посетительниц "Прайд Хауса", где проходит культурно-просветительская программа "Прайд Недели". Мы твердо убеждены, что публичная нереакция на насилие, которое в нашем случае является преступлениями на почве ненависти, является его легитимизацией. Что неприемлемо в современной стране, которая декларирует свои ценности как европейские", - говорится в сообщении.

Читайте также: В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец

Кроме того, участники Марша равенства огорчены тем, что Зеленский никак не отреагировал на их видеоприглашение.

"Также нам очень обидно, что господин президент до сих пор никак не отреагировал на наше видео приглашение на Марш равенства, который состоится завтра, 23 июня, ведь оно было искренним. Мы убеждены, что абсолютное большинство общества осуждает насилие и считает неприемлемым. Поэтому мы призываем вас завтра, 23 июня, присоединиться к Маршу равенства и поддержать идею безопасности и равных прав, гарантированных нам, гражданам Украины, ее Конституцией", - подчеркивается в сообщении.