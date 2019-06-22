"Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО

Видео опубликовано на странице полиции Одесской области в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, что во время следственного эксперимента подозреваемых был в каске и бронежилете - чтобы с ним не расправились родственники погибшей девочки или местные жители.
"Увидел ее на базаре. Когда шла она с базара, я ее завел в хату. Убил в хате. Просто взял и убил. Руками", - говорит мужчина.
В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.
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Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.
В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.
21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.
В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.