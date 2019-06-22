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22.06.19 15:08

Новинский передумал идти в Раду по списку "Оппоблока" и решил попробовать мажоритарку

Председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский не пойдет на выборы в парламент по списку "Оппозиционного блока", а будет баллотироваться на мажоритарном округе.

Новинский передумал идти в Раду по списку "Оппоблока" и решил попробовать мажоритарку

О этом сообщил возглавляющий список партии Евгений Мураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

Он заявил, что на одномандатных округах от партии идут "достойные представители", в частности экс-регионалы Борис Колесников и Вадим Новинский.

Ранее "Оппоблок" объявил первые номера своего списка: это Мураев, Новинский, заместитель председателя фракции "Оппоблок" Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

На каком именно округе будет баллотироваться Новинский не сообщается.

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Как известно, войну на Донбассе Новинский называет гражданским конфликтом и предлагает вести прямые переговоры с террористами "ДНР" и "ЛНР".

Накануне сообщалось, что Новинский ездил на Межпарламентскую Ассамблею православия в Грузии вместе с епископом Барышевским УПЦ Московского патриархата Виктором Коцабой, которого на мероприятии представляли как представителя Русской православной церкви.

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