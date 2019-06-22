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22.06.19 15:54

На Волыни задержали педофила

Полиция Волыни задержала местного 41-летнего жителя. По словам соседки, односельчанин пытался развратить ее пятилетнюю дочь.

педофил,педофилия

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Волыни.

"Вчера, 21 июня, вечером на линию службы "102" полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее 5-летней дочери", - сказано в сообщении.

Мужчину сразу же задержали и доставили в отделение. Оказалось, что ранее он был судим за кражу.

"По факту развращения малолетней лица сведения следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

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Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 8 лет за решеткой.

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