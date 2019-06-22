Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер

Сотрудники Госпогранслужбы остановили женщину на пункте пропуска "Каланчак", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Пограничники сообщили представителям Каланчацкого отделения Национальной полиции о возможном факте уголовного преступления по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и передали находку правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий", - сказано в сообщении.

Винницкое издание "На Париже" уточняет, что оружие обнаружили во время осмотра машины. Женщина хранила револьвер в отделении для перчаток в автомобиле.

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Хозяйку машины задержали. Сейчас решается вопрос об открытии производства по ст. 263 КК України "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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