Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро

Об этом в интервью "Громадському" сообщила премьер Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное. - Ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

Также на Цензор.НЕТ: Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС

"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.