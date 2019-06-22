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22.06.19 16:58

Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро и хочет привлечь для этого экспертов из Украины. Также в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и он является независимым".

майя,санду

Об этом в интервью "Громадському" сообщила премьер Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное. - Ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

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"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.

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