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22.06.19 17:56

На КПВВ на Донбассе умер мужчина

70-летнему мужчине, который хотел пересечь линию разграничения со стороны оккупированной территории, стало плохо. Врачи не смогли его спасти.

кпвв

Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать", - написал Лисянский.

По предварительным данным, мужчина скончался в результате обширного инсульта.

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На линии разграничения работают 5 пунктов въезда-выезда граждан - "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово", "Станица Луганская". 8 апреля в миссии ОБСЕ сообщили, что с декабря прошлого года при пересечении линии разграничения умерли 18 человек, в основном - люди пожилого возраста. Причиной смерти в большинстве случаев стали проблемы с сердцем.

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